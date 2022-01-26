Хотя пандемия Covid-19 затронула каждую семью или предприятие, ее влияние значительно отличается в разных секторах экономики. Едва ли кто подвергнет сомнению утверждение, что опыт владельца ресторана будет совсем иным, нежели производителя дезинфицирующих средств. Однако, наряду с этой простой истиной, более детальной доступной информации о воздействии пандемии и связанных с ней ограничений на экономику очень мало.

Причина этого кроется, главным образом, в том, что официальные источники статистики плохо приспособлены для анализа кризиса Covid-19. Во-первых, статистические показатели в экономике обычно доступны в ежемесячном или ежеквартальном разрезе, что в условиях пандемии представляют собой целую вечность — вспомните, что между боем Мариса Бриедиса на "Арене Рига" и введением комендантского часа прошла всего пара дней. Во-вторых, статистические данные публикуются с определенным временным сдвигом, что мешает своевременно понять глубину и масштаб кризиса.

Для того, чтобы нивелировать эту проблему и расширить диапазон данных, доступных для исследователей экономики (не только в Банке Латвии, но и в других научных учреждениях), мы начали публиковать новый вид статистики — еженедельные данные о расчетах платежными картами в различных торговых местах в Латвии и за рубежом [1]. Эта информация охватывает значительную часть всех платежей карточками, сделанных в Латвии, и публикуется с интервалом менее двух недель. Таким образом, эти данные позволяют своевременно и тщательно оценить экономическое влияние пандемии в разных секторах экономики и сделать соответствующие выводы.