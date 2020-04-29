Весной 2020 года, почти одновременно с введением чрезвычайной ситуации, в Латвии стремительно расцвела торговля клубникой. Уже в начале апреля в группах соцсетей и мессенджеров клубнику с доставкой по всем регионам страны продавали по 12 евро за 5 кг. Дешевые ягоды появились и в палатках на стоянках у торговых центров. В чем причина "клубничного бума", и безопасно ли покупать ягоды у перекупщиков?

Два раза в неделю, в понедельник и четверг, Роман публикует в своей группе в WhatsApp "меню" из овощей и фруктов. Заказ он готов доставить на своем микроавтобусе к дверям дома клиента. Условия: минимальная стоимость заказов 15 евро, время доставки — для каждого района свое. Рядом сидит помощница, которая отмечает, кому и какой заказ надо выдать.

Новых покупателей в группу добавляют по рекомендации. Роман говорит, что таких продавцов фруктов сегодня очень много, потому что появился спрос на доставку в период чрезвычайного положения. К тому же цены, особенно на клубнику, покупателей устраивают. Берут целыми ящиками — для себя, для родителей и родственников. На прошлой неделе Роман предлагал купить клубнику Irmini по 15 евро за 5 кг, клубнику ExtraBerry по 14 евро за 5 кг, а голубику — по 9 евро за кг. Ягоды, по его словам, привезли из Греции, Испании и Польши. Примерно такой же уровень цен и у других поставщиков.