

В последние годы центр Риги все больше пустеет, крупные предприниматели делают выбор в пользу торговых центров, где привыкли закупаться большинство горожан. Как пандемия и ограничения в сфере торговли изменили взгляд бизнесменов на эту часть города?

Четверть — пустует

Еще до второй волны Covid-19 и последовавшими за ней ограничениями компания в сфере недвижимости Colliers провела исследование доступности коммерческих помещений и их заполняемости в центре Риги. На первых этажах в центре в целом находится около 445 тысяч кв. м коммерческих помещений, сдаваемых в аренду. Около 108 тысяч кв. м (почти четверть) прошлой осенью пустовала, однако из них активно в аренду предлагались только 53,8 тысяч кв. м.

"Эту площадь мы можем сравнить с крупным торговым центром", — заявил на конференции "Būvniecība un nekustamais īpašums 2021" автор исследования, директор исследований и консультаций Colliers Том Андерсон. Он допустил, что на данный момент ситуация может немного отличаться, так как зимой и ранней весной на этот сегмент повлияла удаленная работа, из-за чего поток людей снизился еще заметнее. В то же время сравнительно дешевая аренда (в среднем 14 евро за кв. м) подарила возможность новым местным предпринимателям начать работу. Стоимость аренды, по его мнению, может снизиться, так как понятно, что туризм не восстановится так быстро, поэтому пустующих помещений в Старой Риге может стать даже больше.