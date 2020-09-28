В Латвии есть несколько бизнесменов, владеющих почти сотней предприятий. Первое место в осеннем рейтинге занимает малоизвестный бизнесмен Витольд Бескостный, являющийся истинным бенефициаром 89 предприятий – по этому показателю ему удалось обойти бывшего лидера Айгарса Кесендфелдса, лиепайского предпринимателя. Кесенфелдс неустанно расширяет свою бизнес-империю, а Бескостный руководит компаниями, большая часть которых погрязла в долгах.

На третьем месте рейтинга расположился также малоизвестный предприниматель Марис Пумпурс, являющийся истинным бенефициаром 76 компаний. У многих из них дела идут неважно, из-за чего они попали в поле зрения СГД.

Портал DELFI обобщил данные Lursoft о 20 латвийских бизнесменах, которые по состоянию на сентябрь являются конечными бенефициарами рекордного количества предприятий.

Три бизнесмена, два сценария

Среди компаний, принадлежащих Бескостному и зарегистрированных за последние двадцать лет, старейшие – Junko и Baltie Sniega Mākoņi. Оба предприятия зарегистрированы в 1998 году, и держательницей их долей капитала является принадлежащая Бескостному компания R.I.I., на данный момент – держательница капитала в 72 предприятиях. Как подтвердила DELFI представительница Lursoft Индра Уртане, с января этого года Служба госдоходов (СГД) приняла решение о прекращении хозяйственной деятельности R.I.I., а в июле было принято решение и о прекращении деятельности предприятия, также в R.I.I. больше нет действующих должностных лиц.