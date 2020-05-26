"Сбежавший дрон" — беспилотный аппарат, который пропал в небе над Латвией — стал героем множества публикаций в СМИ по всему миру и дал повод для шуток и мемов в соцсетях. Латвии пришлось закрыть воздушное пространство, а радары, в том числе и военные, оказались не в состоянии засечь беспилотник внушительных размеров. Дрон в итоге нашли на дереве под Гаркалне две недели спустя, но вопросы остались. DELFI связался с одним из создателей дрона, с совладельцем компании UAV Factory Константином Попиком.

Беспилотник UAV Factory пропал 2 мая во время тестового полета. Вскоре выяснилось, что пропавший аппарат (5,5 на 3,5 метра, вес 26 кг, скорость 70 км/час) может провести в воздухе до 90 часов. То есть неконтролируемый летающий объект может упасть где угодно.

Латвия была вынуждена закрыть воздушное пространство до 5 мая — повезло, что регулярных авиаперелетов из-за коронавируса все равно не было. Поиски беспилотника продолжались две недели. В конце концов 17 мая его нашли в Гаркалском крае: дрон зацепился за кроны деревьев. Согласно информации с носителей данных, дрон совершил посадку в тот же день, когда и пропал — 2 мая.

Почему этот случай вызвал такой переполох? Дело в прецеденте и размерах беспилотника. До сих пор в Латвии использовались дроны меньшего размера, которые, потеряв управление, не могли улететь далеко. Кроме того, из-за своих размеров они не могли создать серьезную угрозу для людей и самолетов. С дроном от UAV Factory ситуация иная.

Пропавший дрон — новейшая разработка UAV Factory, которая могла установить мировой рекорд по пребыванию в воздухе. Однако аппарат неожиданно отклонился от заданного маршрута, его подхватил ветер, и в конце концов он просто пропал. Совладелец UAV Factory Костантин Попик рассказал DELFI о том, почему беспилотник оказалось так трудно найти.