В Лиепайской специальной экономической зоне, в производственном здании Lauma Fabrics с 2017 года работает предприятие NordePlast — единственное в Балтии, производящее медицинские пластыри. Портал DELFI понаблюдал за производственным процессом — от подготовки сырья до упаковки готовых к использованию пластырей. Предприятие, которое может производить до 2,5 миллионов пластырей в сутки, на данный момент работает на треть мощности — реализовать свою продукцию на латвийском рынке оказалось не так просто.

Чтобы попасть на производство, необходимо преодолеть несколько лабиринтов огромного здания Lauma Fabrics — здесь NordePlast занимает около 1000 квадратных метров. В одном помещении находится производство, в другом — склад. Пластыри и кинезиотейпы, произведенные NordePlast, предусмотрены и для обычного потребителя, и для профессионалов, к примеру, спортивных ассоциаций, офтальмологических клиник, больниц и поликлиник.

Начальник производства предприятия Алексей Орлов показывает нам оборудование — на первый взгляд оно выглядит как два больших металлических шкафа со стеклянными дверцами. Шкафы заполнены различными рулонами, лентами и проводами. Орлов нажимает несколько кнопок, и спустя мгновение перед нами оказываются готовые пластыри. В этом году предприятие разработало новую линию продуктов и при поддержке Лиепайской думы приобрело новое современное оборудование.