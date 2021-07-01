"Это потеря, но плюс в этом есть". Линкайтс об остановке поездов Рига-Москва, Рига-Минск, Рига-Киев
Foto: DELFI

Международные пассажирские поезда стали жертвами пандемии, но все не так критично, объяснил министр сообщений Талис Линкайтс, отвечая на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В то время как в Риге стремительно развивается строительство RailBaltica, как гордо говорит министр, "железной дороги для следующих поколений", ничего не слышно о пассажирских перевозках "старого поколения" — Рига-Москва, Рига-Минск, Рига-Киев и других международных поездах.

"Из-за условий пандемии по этим международным направлениям поезда не курсируют уже с марта прошлого года, — сообщил Линкайтс. — Надеюсь, что пандемия все-таки когда-то закончится, и мы снова увидим эти международные поезда. Но пока трудно сказать, когда это будет".

Министр говорит о такой потери довольно спокойно: "С одной стороны это потери, с другой стороны, все эти международные поезда были нерентабельными. Латвийская железная дорога должна была их финансировать из своего бюджета. Так что какой-то плюс в этом есть".

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

5

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Талис Линкайтс Rail Baltica
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов