"Это потеря, но плюс в этом есть". Линкайтс об остановке поездов Рига-Москва, Рига-Минск, Рига-Киев

Международные пассажирские поезда стали жертвами пандемии, но все не так критично, объяснил министр сообщений Талис Линкайтс, отвечая на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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В то время как в Риге стремительно развивается строительство RailBaltica, как гордо говорит министр, "железной дороги для следующих поколений", ничего не слышно о пассажирских перевозках "старого поколения" — Рига-Москва, Рига-Минск, Рига-Киев и других международных поездах.

"Из-за условий пандемии по этим международным направлениям поезда не курсируют уже с марта прошлого года, — сообщил Линкайтс. — Надеюсь, что пандемия все-таки когда-то закончится, и мы снова увидим эти международные поезда. Но пока трудно сказать, когда это будет".

Министр говорит о такой потери довольно спокойно: "С одной стороны это потери, с другой стороны, все эти международные поезда были нерентабельными. Латвийская железная дорога должна была их финансировать из своего бюджета. Так что какой-то плюс в этом есть".