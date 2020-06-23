Потребление пива в Латвии в начале этого года снизилось, однако кризис, вызванный Covid-19, по-своему отразился на различных сегментах отрасли. Продажи пива в магазинах была стабильной, серьезный удар получили пивоварни, которые ориентировались на сектор HoReCa (отели, рестораны, бары). Опрошенные порталом Delfi пивовары предвидят трудности в ближайшем будущем, однако сохраняют оптимизм: считают, что скучать не придется.



Особенно тяжело пережили удар Covid-19 маленькие пивоварни. За первые четыре месяца до потребителей дошло на 11% меньше пива, чем годом ранее, тогда как объемы производства упали всего на 1%, свидетельствуют данные Службы госдоходов (VID). Для маленьких пивоварен очень значительный объем продаж обеспечивали именно рестораны и бары, большая часть которых остановила работу во время чрезвычайной ситуации, говорит владелец Valmiermuižas alus Айгарс Руньгис. Некоторые маленькие пивоварни потеряли до 80% оборота.

Во-вторых, рестораны и бары не смогли расплатиться за уже поставленное пиво, поскольку после закрытия заведений денежный поток там остановился. В-третьих, маленькие пивоварни начали варить пиво на полную мощность уже в феврале и марте, чтобы накопить запас продукции к летнему сезону, когда спрос вырастает вдвое. Этот процесс занимает месяц, поэтому уменьшить объемы выпуска продукции пивовары могут только с задержкой в месяц. Поэтому в апреле существенный спад в объемах сваренного пива еще не заметен, но в мае статистика должна существенно упасть, говорит Руньгис.