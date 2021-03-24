За последние четыре года объем услуг, предоставленных Google латвийским предприятиям, вырос в пять раз, Facebook — в восемь раз, достигнув показателей в 120,82 млн и 104,79 млн соответственно (согласно данным Службы госдоходов за 2020 год). Немногие предприятия в Латвии и по всему миру могут похвастаться такими темпами роста. К примеру, у LinkedIn, Spotify и Twitter на латвийском рынке дела идут хуже. Нередко деятельность этих международных компаний сопровождается дискуссиями о цифровом налоге, а также о качестве местного рекламного рынка и СМИ.

"Рост Facebook и Google гораздо значительнее роста ВВП Латвии и объемов рекламы латвийских медиа", — говорит председатель правления Латвийской ассоциации рекламы Байба Лиепиня.

Следует учесть, что ранее эти данные были неизвестны – СГД обобщила их по просьбе Латвийской ассоциации рекламы. К примеру, в декабре 2019 года в передаче TV3 "Nekā personīga" сообщали, что СГД и Министерство финансов не считают, что речь идет о больших суммах. Поэтому беспокоиться об этом не стоит. Уже на тот момент неофициальная информация об этом сегменте рынка показывала, что речь идет о десятках миллионах евро и даже больших суммах. На тот момент "Nekā personīga" попросила у СГД данные о задекларированной сумме НДС за сделки зарегистрированных в Латвии фирм с Google и Facebook.