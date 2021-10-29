Уже два года экономика Латвии ставит рекорды роста. Зарплаты — тоже идут в гору. Безработных почти не осталось. Помогать в локдаун надо по минимуму. "Евроденьги" — не для нуждающихся. Кто не привился — сам виноват. Инфляция все же будет. И да, туризму сейчас трудно, но это меньше 10 процентов ВВП. Заместитель госсекретаря Минэкономики Раймондс Лапиньш ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко, обрисовав радужные перспективы экономики страны.
Правительство рассмотрело меры поддержки предприятий, разработанные Министерством экономики. Заместитель госсекретаря Минэкономики рассказал, что это будет.
Коротко: "Золотых дождей" больше можно не ждать. Помогут лишь тем, кто за локдаун может обанкротиться. И только этот месяц. В остальное время, даже в период сильных ограничений, пора бизнесу уже приспосабливаться к новым нормам. Или менять профиль. Государство — не бездонная бочка, а деньги налогоплательщиков — не для того, чтобы все время реанимировать одних за счет других.
Кто не привился — тот ничего не получит. Электричество и топливо дорожает, так они везде дорожают. Станьте эффективнее. Потерял работу — перепрофилируйся, всюду нехватка рук. Равнение на успешных. Большие страны пойдут вверх и нас потянут.
С цифрами и фактами Раймондс Лапиньш ответил на вопросы:
- Как государство поможет бизнесу в локдаун?
- Как будут помогать работникам?
- Непривитые ничего не получат?
- Все ли отрасли поддержут?
- А если сократилось время работы предприятия?
- А если работники не привились?
- Хватит ли бизнесу вакцинированных клиентов?
- Куда уходят "ковидные" евроденьги?
- Как проявится рост цен на энергию?
- Как компенсируют дорогую энергию жителям?
- На какие потребительские товары вырастут цены?
- Какие предприятия Латвии преуспевают?
- Какие чудеса покажет экономика к концу года?
- Где зарплаты выросли, а где упали?
- Будет ли экономика расти?