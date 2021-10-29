Уже два года экономика Латвии ставит рекорды роста. Зарплаты — тоже идут в гору. Безработных почти не осталось. Помогать в локдаун надо по минимуму. "Евроденьги" — не для нуждающихся. Кто не привился — сам виноват. Инфляция все же будет. И да, туризму сейчас трудно, но это меньше 10 процентов ВВП. Заместитель госсекретаря Минэкономики Раймондс Лапиньш ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко, обрисовав радужные перспективы экономики страны.

Правительство рассмотрело меры поддержки предприятий, разработанные Министерством экономики. Заместитель госсекретаря Минэкономики рассказал, что это будет.

Коротко: "Золотых дождей" больше можно не ждать. Помогут лишь тем, кто за локдаун может обанкротиться. И только этот месяц. В остальное время, даже в период сильных ограничений, пора бизнесу уже приспосабливаться к новым нормам. Или менять профиль. Государство — не бездонная бочка, а деньги налогоплательщиков — не для того, чтобы все время реанимировать одних за счет других.

Кто не привился — тот ничего не получит. Электричество и топливо дорожает, так они везде дорожают. Станьте эффективнее. Потерял работу — перепрофилируйся, всюду нехватка рук. Равнение на успешных. Большие страны пойдут вверх и нас потянут. 

С цифрами и фактами Раймондс Лапиньш ответил на вопросы:

  • Как государство поможет бизнесу в локдаун?
  • Как будут помогать работникам?
  • Непривитые ничего не получат?
  • Все ли отрасли поддержут?
  • А если сократилось время работы предприятия?
  • А если работники не привились?
  • Хватит ли бизнесу вакцинированных клиентов?
  • Куда уходят "ковидные" евроденьги?
  • Как проявится рост цен на энергию?
  • Как компенсируют дорогую энергию жителям?
  • На какие потребительские товары вырастут цены?
  • Какие предприятия Латвии преуспевают?
  • Какие чудеса покажет экономика к концу года?
  • Где зарплаты выросли, а где упали?
  • Будет ли экономика расти?
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