Уже два года экономика Латвии ставит рекорды роста. Зарплаты — тоже идут в гору. Безработных почти не осталось. Помогать в локдаун надо по минимуму. "Евроденьги" — не для нуждающихся. Кто не привился — сам виноват. Инфляция все же будет. И да, туризму сейчас трудно, но это меньше 10 процентов ВВП. Заместитель госсекретаря Минэкономики Раймондс Лапиньш ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко, обрисовав радужные перспективы экономики страны.

Правительство рассмотрело меры поддержки предприятий, разработанные Министерством экономики. Заместитель госсекретаря Минэкономики рассказал, что это будет.

Коротко: "Золотых дождей" больше можно не ждать. Помогут лишь тем, кто за локдаун может обанкротиться. И только этот месяц. В остальное время, даже в период сильных ограничений, пора бизнесу уже приспосабливаться к новым нормам. Или менять профиль. Государство — не бездонная бочка, а деньги налогоплательщиков — не для того, чтобы все время реанимировать одних за счет других.

Кто не привился — тот ничего не получит. Электричество и топливо дорожает, так они везде дорожают. Станьте эффективнее. Потерял работу — перепрофилируйся, всюду нехватка рук. Равнение на успешных. Большие страны пойдут вверх и нас потянут.

С цифрами и фактами Раймондс Лапиньш ответил на вопросы: