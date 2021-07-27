Такси по цене трамвая или автобуса, которое приедет через пять минут после вызова, еще недавно было для Риги обычным делом. Этим летом вызвать машину, особенно "эконом-класса", стало миссией почти невыполнимой: время ожидания — от получаса, тарифы — минимум в полтора раза выше. Портал Delfi разбирался, что стоит за превращением такси в люкс-услугу. Выяснилось, что причин сразу несколько…

Реальная ситуация: суббота, полночь: Bolt не вызвать — нет свободных машин, Yandex — с трудом. Раньше привычный маршрут стоил 6 евро, время ожидания — 5 минут. Теперь цена 9 евро, ждать — 35 минут. Машину эконом-класса не найти, а "бизнес" надо ждать. Особенно обидно, если перед этим заглянул в тарифы конкурентов — сравнить цены Bolt или Yandex, а при повторном открытии обоих приложений расценки резко взмывают вверх…

С лета прошлого года работу в частном извозе оставили более тысячи латвийских таксистов — свидетельствуют данные Регистра водителей такси. Что происходит?

Таксисты. 5 причин, почему услуга становится люксовой


Владелец небольшой предоставляющей услуги таксистов компании Александр, который и сам "крутит баранку", рассказал порталу Delfi, что в пандемию числа заказов обрушилось в 2-3 раза. Тогда из бизнеса ушли многие таксисты. Сейчас многие не готовы вернуться, на что немало причин.

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