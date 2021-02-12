В преддверии Рождества в Латвии запретили все услуги красоты. Последними "под нож" ограничений попали парикмахеры. Косметологи, татуировщики, мастера маникюра и пирсинга остались без работы еще раньше. Часть бьюти-сектора смирилась со скромными пособиями по простою, другая, чтобы выжить и не расстраивать любимых клиентов, перевела работу за плотно зашторенные окна… Сегодня Ассоциации работников сферы красоты объявили о том, что готовят бумаги в Конституционный суд. Портал Delfi попытался выяснить, что происходит за кулисами индустрии красоты в разгар пандемии.

Обычно январь и февраль для работников сферы красоты — мертвый сезон: потратив круглые суммы на подарки и праздничные прически с макияжем, клиенты появлялись ближе к весне.

В 2020 году все сразу пошло не так. "Bye-bye, beauty!" озабоченное ростом заболеваемости правительство сказало уже 9 ноября. Исключение сделали лишь для парикмахеров. Бурные протесты косметологов и маникюрш с требованием справедливости привели к тому, что 21 декабря на отдых отправили и парикмахеров — лишив их самой доходной с точки зрения заработков предновогодней недели.

Первым из публичных деятелей не выдержал повышенной лохматости глава Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, который и ранее критиковал нелогичность запретов. Сочувствия у политиков его выход не встретил. Премьер Кариньш рассказывал, что за прической следит с помощью одолженного у сына геля для волос. Министр экономики Витенбергс, который до того посещал салон дважды в месяц, сам взял в руки инструменты парикмахера, но в итоге с бородой пришлось расстаться. Дружбу с головой он поддерживает с помощью геля своей жены. Министр культуры Пунтулис сообщил, что мечтает о прическе как у Даниэля Павлютса, а депутат Зариньш даже такую прическу себе сделал — прямо во время парламентского заседания…

Сегодня представители двух профессиональных союзов — Латвийской ассоциации специалистоф сферы красоты (LSSA) Сабине Улберте и Латвийской ассоциации косметиков и косметологов (LKKA) Ренате Рейнсоне — объявили о том, что неудачные переговоры с властями привели их к решению обратиться в Конституционный суд. По словам представителей отрасли, запрет на работу был введен более трех месяцев назад без согласования с профессиональными союзами. Выплаченные в ноябре и декабре пособия, не превышавшие 300 евро на человека, поставили специалистов отрасли, среди которых немало одиноких матерей, на грань нищеты.

На днях Министерство экономики заговорило о том, что рассмотрит возможность разрешить оказание "необходимых гигиенических услуг с низким риском заболевания". Но представители бьюти-сферы не согласны с тем, что за бортом останется огромное число специалистов отрасли. Они требуют дать право работать всем, пусть с ограничениями.

"Гигиенические цели" - что это такое? Стрижка без укладки и маникюр без лака? Смотришь на наших министров с маникюром и очень приличными головами — похоже, они все же как-то решают свои проблемы", - недоумевает владелец популярного бренда салонов Maija Андрис Слапьюмс, чьей сети уже более 32 лет.

"Нашли у нас в стране главных преступников и виновников всех бед — работников сферы красоты! — не скрывает негодования парикмахер из другого салона Санта, мастер с 15-летним стажем, которая на условиях анонимности поделилась размышлениями с Delfi. — Да большинство из нас безо всяких "ковидов" буквально одержимы гигиеной и порядком. К нам в салоны разные проверки ходят чаще, чем контролеры в общественном транспорте. Только одни ушли — уже другие стучатся…"