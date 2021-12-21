Может показаться, что с возрастом и опытом работы доходы только растут, но это не совсем так. Действительно ли молодой специалист без опыта может заработать больше, чем сотрудник постарше? Какого кандидата хочет видеть работодатель? И как правильно обсуждать зарплату? Об этом нам рассказала консультант по заработной плате Даце Тауриня.

Как подчеркивает Даце, на латвийском рынке труда возраст играет большую роль, чем пол: "Если мы посмотрим на организацию изнутри, то во многих из них существует налаженная система зарплат, и зарплаты мужчин и женщин отличаются минимально, если вообще отличаются. Но в том, что касается должностей, речь скорее идет о том, что женщины выбирают и есть ли у них возможность занять лучше оплачиваемую должность". То есть гендерный разрыв в зарплате обусловлен тем, что женщины нередко сами решают не претендовать на определенные должности. Но в том, что касается возраста, тенденция другая — люди постарше чаще занимают более низкооплачиваемые позиции. Тем не менее, всегда есть исключения.

Зарплата — самое главное?

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