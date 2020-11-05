В том, что первый латвийский магазин Decathlon открывается рядом с IKEA, есть некоторый символизм: эти бренды нередко сравнивают между собой. Они действительно похожи. Если IKEA до неузнаваемости изменил рынок товаров для дома, то Decathlon проделал то же самое со спортивными товарами. Delfi рассказывает о том, чем примечателен бренд Decathlon и к чему может привести его выход на латвийский рынок.

Первый Decathlon французский бизнесмен Мишель Леклер открыл в Лилле в 1976 году. Корпоративный блог любит подчеркивать, что открытие состоялось не утром, как обычно в таких случаях, а после обеда: основатель и сотрудники утром позволили себе заняться спортом. Эта любовь или даже страсть к спорту — часть корпоративной легенды Decathlon, ведь основатели с самого начала поставили перед собой задачу создать магазин, где можно купить все что нужно для активного образа жизни по максимально низким ценам. Один из первых менеджеров Decathlon Станислас Эрно вспоминает, что среди вариантов названия были Pentathlon, Triathlon, Decathlon, Marathon, Sportmarché, а также Sportland.

Первые десять лет Decathlon развивался на французском рынке, работая по привычной модели: продавал продукцию спортивных брендов по максимально низким ценам. Леклер еще не нащупал бизнес-модель, благодаря которой к 2020 году компания станет крупнейшим в мире ритейлером товаров для спорта и отдыха с 1600 магазинов в 57 странах.

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