Разрыв доходов между Латвией и Эстонией в абсолютном выражении продолжает расти. Кроме того, в последние десять лет Латвия все больше отстает и от Литвы. Почему так происходит и что нужно сделать для того, чтобы в обозримом будущем по уровню благосостояния догнать соседей?

Эта статья была опубликована на сайте Makroekonomika.lv. Перевод Delfi.

Отстаем от соседей на несколько лет

Средний уровень доходов в Латвии на треть ниже, чем в Европейском союзе (ЕС). Во временном выражении это почти 15 лет — сейчас мы находимся на уровне доходов стран ЕС-27 примерно 2005 года. Отставание Эстонии и Литвы от среднего уровня доходов ЕС-27 в два раза меньше нашего. Хотя кризис, вызванный Covid-19, и снизил уровень доходов во всех странах ЕС, не ожидается, что это существенно изменит относительную позицию Латвии [1].

У разрыва доходов между Латвией и Эстонией давняя история. Еще в начале двухтысячных северные соседи опережали нас на 10, а теперь уже на 15 процентных пунктов. А рывок Литвы это именно феномен последнего десятилетия — до глобального финансового кризиса уровень доходов в обеих странах был почти одинаковым (Рисунок 1).