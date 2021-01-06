Эстонский концерн Skinest Group вложил в возрождение производителя косметики Dzintars более 6 млн евро, и это только начало, заявила в интервью Delfi совладелица SIA Dzintars Production Анастасия Удалова. В ближайшее время Dzintars Production сменит название на H.A. Brieger.

Последние годы для Dzintars были нелегкими. В 2016 году суд Земгальского предместья Риги начал процесс правовой защиты компании. Представители Dzintars тогда утверждали, что компанию подкосили два кризиса — сначала в 2008 году, а затем в 2014-м, когда продажи продукции на традиционных рынках (в первую очередь, в странах бывшего СССР) сократились. Нехватка оборотных средств привела к тому, что у предприятия накопились долги.

Выйти из сложной ситуации компании не удалось, и в ноябре 2019 года Dzintars был признан неплатежеспособным. Производство было остановлено, магазины закрыты, большая часть сотрудников уволена. В сентябре 2020 года активы AS Dzintars за 5,5 млн евро приобрел эстонский миллионер Олег Осиновский, который является бенефициаром концерна Skinest Group.

Согласно планам нового владельца, продукция Dzintars должна вернуться в продажу во второй половине первого полугодия 2021 года. При этом линейка продуктов компании будет пересмотрена (например, духи будут сняты с производства). О нынешнем состоянии компании и планах на будущее рассказывает совладелица SIA Dzintars Production Анастасия Удалова.

Расскажите о себе. Каким опытом вы обладаете в предпринимательстве и почему решили начать производить косметику?

Мне 31 год, я получила юридическое образование. Начиная с первого курса учебы около трех лет работала в бюро присяжного адвоката Саулведиса Варпиньша. После этого начала работать юристом, а затем — руководителем отдела закупок VAS Latvijas autoceļu uzturētājs, и в последние годы занимала пост члена правления в этом предприятии. В общей сложности я проработала в VAS Latvijas autoceļu uzturētājs около восьми лет. После этого отправилась в Грузию, где в последние три года работала, руководя предприятиями, которые занимались проектами развития недвижимости — Tbilisi Hills Golf & Residences. Параллельно я училась в Стокгольмской школе экономики на программе Executive MBA. Грузинский проект – самый масштабный проект такого типа в кавказском регионе с общей площадью в 331 гектар. Начать этот проект было большим вызовом, потому что мы покупали недвижимость там, где не было ничего. Это была пустая гора без проложенных дорог, электричества и другой инфраструктуры. И за три года мы смогли построить район, где есть и жилые дома, и поле для гольфа. Одно из предприятий занимается управлением поля для гольфа, другое — развитием и продажей недвижимости, а третье — строительное предприятие, которое занимается строительными работами в рамках этого проекта. На данный момент я все еще являюсь руководителем этих трех предприятий. Параллельно начался процесс неплатежеспособности Dzintars, в результате которого мы приняли вызов вновь вдохнуть жизнь в легендарный Dzintars. Также я являюсь членом правления AS "Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca".

Мне очень жаль, что латвийские промышленные предприятия закрываются один за другим. Учитывая опыт нашей группы в развитии производства, мы с большой ответственностью приняли решение купить Dzintars и возобновить производство.

Как вы все успеваете? Я допускаю, что развитие Dzintars на данный момент требует очень много времени.

Конечно, моя главная задача и приоритет – Dzintars. Грузинский проект на данный момент уже стабильно работает. В течение трех лет и сформировала мультинациональную команду профессионалов, которая способна очень хорошо обеспечить оперативную деятельность, когда я работаю удаленно. К сожалению, из-за пандемии в Грузии введен локдаун, и я не могу туда слетать и найти себе заместителя, поэтому сейчас я веду параллельную деятельность, но развитие грузинского бизнеса мне нужно передать кому-то другому. И мы очень активно ищем этого человека. Я нахожусь в совете "Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca", и совет выполняет по большей части функцию мониторинга. Нам очень повезло, потому что предприятием управляют профессионалы, поэтому работа совета в основном заключается в мониторинге — раз в квартал оценивать результаты деятельности. Главным образом я сфокусирована на Dzintars, и этим занимаюсь большую часть своих дней.

Как проходил процесс покупки активов Dzintars?