В последние годы стоимость управления вторым пенсионным уровнем постепенно снизилась, и управляющие прогнозируют, что с увеличением объема вложенных в этот уровень денег они могут снизиться еще больше.

Как изменились комиссии, какие постоянные и переменные комиссии в данный момент применяют управляющие пенсиями, почему часть управляющих взимает переменную комиссию, а часть — нет, а также какие улучшения возможны в будущем, рассказывает Delfi Plus.

Наблюдается снижение

За последние годы второй пенсионный уровень претерпел несколько существенных изменений — начиная от введения права наследования до расширения возможностей для вложений и изменений в комиссиях за обслуживание. Уже много лет вокруг комиссий на втором пенсионном уровне развивались бурные дискуссии. Зачастую управляющих упрекали в том, что комиссии слишком высокие, и даже в случае плохого результата управляющие взимали ощутимые средства. Недавно ситуация существенно изменилась, и комиссионные взносы снизились.