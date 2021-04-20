Кредитные карты в Латвии используют значительно реже, чем простые платежные. Чаще всего их используют женщины, но мужчины устанавливают больший кредитный лимит. Согласно данным за четвертый квартал 2020 года, из более чем двух миллионов выданных в Латвии карт на кредитные приходится лишь немногим больше 10% (информацию обобщила Ассоциация финансовой отрасли).

Вместо ресторанов — Wolt и Bolt

В последнем квартале прошлого года с помощью кредитных карт было совершено 5,5 млн покупок на общую сумму 135 млн евро.

Еще в конце 2019 года и в начале 2020-го в интернете часто расплачивались за гостиницы, авиабилеты, активно тратили деньги на путешествие, аренду автомобилей и транспорт. Согласно данным банка SEB, началом пандемии траты на это снизились, но возросло количество сделок в сфере общественного питания, а также в магазинах одежды.

Что касается традиционных покупок (совершенных не в интернете), в период с четвертого квартала 2019 года по четвертый квартал прошлого года на первом месте находились покупки в супермаркетах, затем следовали места торговли, а 3-5 места разделили гостиницы, рестораны и строительные магазины. Начиная со второго квартала 2020 года траты на гостиницы и рестораны сократились, а летом жители стали покупать больше стройматериалов и товаров для дома.