В 2021 году нам пришлось считаться с повышением цен на топливо, но были и хорошие новости — полисы страхования для транспортных средств подешевели в среднем на 13,9%. Скорее всего, долго такого уровня цен страховщики не выдержат — с каждым годом средняя сумма выплаченных возмещений растет, а конкуренция на рынке все больше ожесточается.

До и после пандемии

В 2020 году из-за пандемии было зафиксировано меньше ДТП, однако в 2021 году их количество снова увеличилось. Судя по данным Латвийской ассоциации страховщиков, за первые девять месяцев участники рынка OCTA заключили 1,38 млн договоров страхования — немногим больше, чем за тот же период 2020 года. За эти девять месяцев было подано 24048 заявок на получение страхового возмещения — на 1069 больше, чем за соответствующий период 2020 года. Из них 65,5% были зарегистрированы с согласованным заявлением. В целом за девять месяцев было принято 31168 решений о выплате страхового возмещения на общую сумму 38,88 млн евро, что почти на 6% меньше, чем за соответствующий период 2022 года.