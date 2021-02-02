Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Rail Baltica наконец тронулся с места во всех трех странах Балтии. В ноябре начались работы на Центральном вокзале в Риге, первый объект в Эстонии — виадук на объездном шоссе в Таллине — уже близок к завершению, а в Литве идут работы на окружной дороге в Каунасе.

Однако вопросов и проблем вокруг Rail Baltica по-прежнему много. Непонятно, сколько в итоге может стоить строительство, удастся ли преодолеть все противоречия и кто будет управлять готовой инфраструктурой. Есть опасения, что Евросоюз может урезать финансирование проекта. Кроме того, сам экономический смысл проекта вызывает вопросы.  

Delfi разбирается, что происходит с Rail Baltica зимой 2021 года.

Цифры и даты: что и когда планируется построить

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