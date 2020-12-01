С тех пор, как в условиях чрезвычайной ситуации рестораны и кафе имеют право торговать только навынос, спрос со стороны клиентов значительно снизился — об этом говорят все представители предприятий общественного питания, с которыми побеседовал DELFI. Одновременно с этим возросла роль приложений по доставке еды — Bolt и Wolt — представители которых рассказали нам о том, как они справляются с нахлынувшим потоком заказов.

"Еда навынос не окупается"

"Оборот сейчас упал в десять раз. Говорят, что оборот у ресторанов снизился на 30%, нет, это абсолютно не так, — говорит совладелец рижского ресторана Riviera Эдуард Якушевский. — Мы продаем еду навынос, но она не окупается. Это окупается только в той мере, чтобы не пришлось закрыть предприятие. Но это не позволяет оплатить ни коммунальные счета, ни электричество, ничего. Оборот в день составляет 500-700 евро, и после выплаты зарплат на коммунальные и оплату аренды не хватает".

Якушевский замечает, что сейчас люди заказывают еду из более дешевых заведений, а прохожие сравнительно редко покупают еду навынос. "Мы доставляет только на такое расстояние, чтобы доставка не занимала больше 7 минут. Холодное еще можно, но горячее — нет. Стейк, утку, мясо есть будет невозможно. Еда остынет. И стейк, антрекот или рыбу нельзя разогреть дома повторно. Это уже не будет ресторанной едой", — замечает совладелец. На данный момент ресторан осуществляет доставку самостоятельно: "Wolt и все остальное использовать нельзя. У них такой процент, что я не могу себе этого позволить. Их доставку могут позволить себе пиццы и суши, у которых себестоимость низкая, а наценка большая. Но у нас высокая себестоимость блюд. Я работаю в минус, мне невыгодно их использовать".

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