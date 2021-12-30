Минимальная зарплата, больничные листы, пособие по безработице — ничто из этого работникам Bolt, Wolt и подобных курьерских служб не полагается. Но ситуация может измениться — из-за роста популярности платформ доставки Еврокомиссия предложила ввести нормы, которые позволят улучшить условия труда работников подобных сервисов.

Решение суда в пользу работников

В некоторых странах Европы и раньше говорили о несправедливом статусе работников платформ доставки, учитывая, что многие работают на полную ставку, но все равно не считаются полноправными сотрудниками и не получают никаких социальных гарантий. Неудовлетворенность этим статусом растет, и в отдельных странах профсоюзы обратились в государственные суды.

К примеру, в начале этого года после долгих судебных разбирательств Верховный суд Великобритании признал водителей Uber наемными работниками, а не самозанятыми. Это означает, что теперь им положена минимальная зарплата и оплачиваемый отпуск. Uber несколько раз подавал апелляцию, однако безуспешно. Верховный суд отклонил возражения Uber — компания настаивала на том, что является всего лишь посредником. Также суд сообщил, что водители должны считаться занятыми не только во время поездок с пассажирами, но и все время, пока они пользуются приложением на телефоне.