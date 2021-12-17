Из-за пандемии ресторанная индустрия попала под удар одной из первых и продолжает испытывать огромные сложности. И кебабным, и ресторанам высокой кухни приходится буквально выживать, постоянно подстраиваясь под новые условия и ограничения. Ресторатор Мурад Юшко рассказал о том, какой ценой — и в прямом, и в переносном смысле — ресторанному бизнесу приходится преодолевать эти испытания.

Семь лет назад Мурад вернулся на родину из Москвы, бросив там успешную карьеру — понял, что все-таки хочет работать и жить в Латвии. За это время он запустил семь проектов. Год назад Мурад рассказывал нам о работе во время коронакризиса — несмотря на все сложности, он продолжал придерживаться плана и открывал новые заведения. Мы встретились с ним снова, чтобы узнать, что изменилось за это время. "Теперь из-за условий, в которых оказалась индустрия, я больше не вижу смысла развивать здесь новые проекты, сконцентрируюсь на тех, которые уже есть. Всю пандемию мы пытались держаться на плаву и выжить. В первые полгода поддержки от государства не было. Мои доходы, как и доходы всех предприятий, упали на 70-80%", — признает Мурад.

Для того, чтобы остаться на плаву, многие кафе и рестораны были вынуждены принять сложные решения и сократить персонал. За последние два года работников в сфере питания стало гораздо меньше, а многие решили уехать на заработки за границу. "Нам удалось обойтись без драконовских мер. Мы не хотели увольнять людей и выходили из положения, старались оптимизировать, договариваться с поставщиками, арендодателями. Мы создали условия, чтобы все — официанты, бармены, повара могли работать по определенному графику, кто-то уходил на простой. Это удалось сделать благодаря проектам, которые были запущены за последние два года — Rūme, Unagi Inu, Gaļa un Maize и Tails", — говорит он.

Латвийские кафе и рестораны — не все, конечно — пережили уже два локдауна. Часто до последнего момента было неизвестно, какие будут приняты ограничения. В этих условиях новые проекты выглядели как необдуманный риск, но этот шаг помог распределить персонал и сохранить рабочие места.

"Если бы я не отвлекался на другие проекты, я бы сошел с ума. На мне столько компаний, я отвечаю за людей, у всех квартиры, кредиты, у кого-то дети. Моей семье пришлось ужаться, в первую очередь я платил зарплату ребятам, а не себе — поставил на первое место команду. Если бы не открылись новые проекты, кого-то пришлось бы уволить. Персонал видит, что я с ними в одной лодке, — говорит Мурад. — Я не вижу в них дешевую рабочую силу — "выгорел, найду другого". Я прошел все этапы от помощника бармена до управляющего партнера, был на их месте и знаю, что это такое. Есть люди, которые этого не понимают и считают, что нет незаменимых".