Меньше налоги — больше сборы? Эйнар Репше о том, можно ли радикально сократить ставки

Минфин Латвии гадает, как поднять налоги, чтобы повысить зарплаты медикам и педагогам, не обделить госслужащих и не пустить по миру самоуправления. Тем временем экс-премьер и глава "Форума будущего Латвии" Эйнарс Репше обсудил с экспертами отрасли возможность резко снизить налоги. Ученые подсчитали, что это выведет экономику страны из тени и запустит стремительное развитие. Доказательство — опыт Гонконга и Тайваня. Но латвийские политики, похоже, этому опыту не очень верят. Обсуждение прошло в рамках фестиваля общения Lampa (видеозапись - здесь).

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О комфортной и безболезненной ставке в размере церковной десятины речи не идет ни в одной развитой стране, с прискорбием сообщил Репше, но если просить намного больше, то есть риск получить меньше или не получить совсем. Подсчитано, что оптимальная ставка налогов для развивающихся и молодых экономик — 18-23%. Это вместе — госналоги и социальные взносы. Более высокие ставки тормозят экономику и побуждают плательщиков искать способы уйти в "тень".

Сегодня ставки налогов на рабочую силу в Латвии — одни из самых высоких в Европе. При этом реальные налоговые сборы (в отношении к ВВП страны) — одни из самых низких. Жители и предприниматели стонут от непосильного налогового бремени, которое, по их словам, тормозит развитие и мешает конкуренции даже на уровне Балтии. Государство утверждает, что денег не хватает даже на самое насущное — медицину и образование. Тем временем новые займы на преодоление последствий Covid-19, лишь увеличат госдолг и траты из бюджета. Возможен ли компромисс между желанием налогоплательщиков снизить поборы и необходимостью государства увеличить поступления в бюджет?

Налоги в Латвии — высокие или низкие?

Политики утверждают, что в сравнении с другими странами, особенно северными, налогам Латвии еще есть куда расти. Но даже они не могут отрицать, что налог на рабочую силу в Латвии один из самых непривлекательных.

Foto: Kadrs no video

Как отметил председатель совета Латвийской торгово-промышленной камеры Айгарс Ростовскис, "кроме лесов, самый ценный ресурс Латвии — человек. Мы его облагаем неадекватно высоким налогом, вот экономика и стагнирует… Знал бы я, какие будут ставки, то после разрушения СССР остался бы сидеть в чиновничьих креслах. Многие активные люди в то время открыли свой частный бизнес, чтобы заработать. Они накормили других, дали денег в бюджет, а в итоге теперь оказываются в проигрыше".



По мнению экспертов, высокие поборы с рабочей силы мешает трудоемким отраслям конкурировать с предприятиями даже соседей по балтийскому лагерю. Они не позволяют Латвии стать местом, "где собираются таланты" — образованные и предприимчивые специалисты в своих отраслях предпочитают государства с более привлекательными зарплатами и налоговыми режимами. Тому наглядный пример — льготные налоговые условия Силиконовой долины.

Почему мы так слабо платим налоги?



Неподъемные налоги на рабочую силу становятся причиной роста теневой экономики, размер которой каждый год подсчитывает Стокгольмская высшая школа экономики в Риге (SSE). В этом году "серая зона" оценивается в 24%.



"Культура уплаты налогов в балтийских странах сильно отличается, — говорит профессор SSE Арнис Саука. — Если бы у нас в конвертах платили в таких же масштабах, как в Литве или Эстонии, то госбюджет получил бы дополнительные 340 млн евро".

Кроме прямых потерь, "конверты" подрывают бизнес-среду изнутри — честные предприниматели оказываются в проигрыше в борьбе за рынок, ведь себестоимость их товаров и услуг выше.

Почему люди не платят налоги? По мнению экспертов, дело не только в высокой налоговой ставке, но и в скудном пакете услуг, который плательщики получают за свои деньги, а также общем недоверии государству — у людей нет уверенности, что политики потратят их "кровные" на важные для всех дела. "В смысле доверия к государству наглядный пример — Венгрия. Меня удивило, что даже 10-процентный подоходный налог они предпочитали не платить, потому что не видели смысла", — говорит Саука.

Может ли Латвия позволить себе низкие налоги?

Профессор Йельского университета Селил Айдын подсчитал, что оптимальная ставка налогов (государственных и социальных вместе) для развивающихся экономик — 18%, для стабилизирующихся — 23%. Более высокие ставки тормозят экономику и побуждают плательщиков искать способа избежать уплаты.

"В США и Гонконге налоговые ставки близкие к этому, — рассуждает Айгарс Ростовскис. — Но тут надо смотреть комплексно. Да, в большинстве государств Европы общие налоговые ставки намного выше, но если деньги перераспределяются по-умному, то общество "за". А если налоги высокие, никаких выгод и стабильности от этого нет, а наказания за неуплату некритичные (никого не сажают за неуплату), то часть общества выбирает не платить. Да и начинать бизнес сразу с высоких ставок очень трудно — это никак не стимулирует предпринимателькую активность населения".

Профессор Саука рассказал об исследовании Шеффилдского университета. Там подсчитали, что предприятия Восточной Европы, которые начинают свою деятельность без регистрации, берегут силы на старте и в дальнейшем становятся намного более продуктивнее, чем те, которые с первых шагов идут в открытую и по закону. "Налог с микропредприятий был хорошим шагом к стимулированию предпринимательства, — считает Саука. — Только его надо было вводить таким образом, чтобы его не использовали для ухода от налогов большие предприятия, что привело к массовой социальной незащищенности. Политикам надо очень правильно повести сейчас (разрабатывая налоговую реформу) и, не дай бог, ликвидировать авторские права. Очень важно стимулировать новые начинания — из них рождается Skype!".

По мнению главы Бюджетно-финансововой комиссии Сейма Мартиньша Бондарса, уровень налогов 18-23% в Латвии невозможен в принципе. Одна из главных причин — то, что государство должно содержать сотни тысяч людей, которые не накопили пенсионного капитала (в советское время). "Грубо говоря, 10% от ВВП уходит на социальный налог, — подсчитал Бондарс. — У нас около полумиллиона человек получают социальные выплаты. При этом работников — всего 900 000, даже не получается двух работников на одного получателя… Если мы хотим 2% отдавать на оборону, общественную систему здравоохранения, финансирование образования из госбюджета, то ни о каких 18 и 23 процентах налогов не может быть и речи".

Другие эксперты с Бондарсом не согласились. По их мнению, уже имеющимися у государства деньгами можно распоряжаться более эффективно. Например, не строить новые дорогие садики, а софинансировать частные детсады. Также можно частично отдать на аутсорсинг частников многие медицинские услуги.

Меньше ставка - больше госдоход?

Уже сейчас Министерство финансов предлагает снизить соцналог с работника и работодателя на 1%, правда, добавив обязательный фиксированный социальный взнос.

По подсчетам Эйнара Репше, если снизить соцналог на 4%, то это обойдется в потери 300-400 млн евро в первый год. Зато Латвия приблизится к уровню налогов Эстонии и Литвы, а значит, пусть не сразу, но бизнес начнет активнее выходить из "тени". В итоге государству вернетсядо 340 млн евро, которые каждый год недособирают в сравнении с соседями. Одновременно, конкуренция станет более честной, а Латвия в целом - более привлекательной.

"К сожалению, так сразу снизить налоги не получится, — считает глава общества "Предприниматели против теневой экономики" Инара Петерсоне. — В следующем году от государства потребуются дополнительные средства в связи с ослаблением экономики из-за пандемии. Я не верю, что снизив в 2021 году налоги, мы сразу получим дополнительные доходы. Отдача пойдет через два, три, четыре года… Пока что имеет смысл пересмотреть траты государства — на публичные расходы переплачивается минимум 10%. Кризис — хорошее время задуматься, если предприниматели могут затянуть пояса, то почему общественное управление — нет?"