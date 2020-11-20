Предприниматель Язеп Зукулс до сих пор был примером удачного ведения бизнеса и завоевания экспортных рынков. В прошлом году издание Miljonārs оценило его состояние в 16 млн евро и включило в число 100 самых богатых жителей Латвии. Теперь его задержали по подозрению в торговле людьми.

Владелец компании Adugs, производящей печенье и кондитерские изделия, ведет довольно непубличную жизнь, и вряд ли многие сумеют узнать его в лицо. Журналист Delfi.lv Филипс Ластовскис обобщил доступную информацию о Язепе Зукулсе. Статья публикуется в сокращении (полная версия).  

В пятницу в СМИ появилась информация о том, что сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью на прошлой неделе задержали в Латгалии организованную группу лиц, подозреваемую в торговле людьми, отмывании денег, а также нанесении легких телесных повреждений. Информация о том, что на кондитерском предприятии Adugs эксплуатировали иностранных рабочих, пользуясь их беспомощным положением, была получена от посольства соответствующей страны. Одним из задержанных стал владелец SIA Adugs, житель Ливаны Язеп Зукулс.

Зукулиса трудно назвать публичным человеком, но в Ливанах его знают: в местной газете можно прочесть, что за материальную поддержку Закулиса благодарят танцевальные коллективы, спортсмены, самоуправление и т.д. 65-летний предприниматель регулярно попадает в списки самых состоятельных людей Латвии, при этом он предпочитает оставаться в тени. Редко принимает участие в государственных и муниципальных мероприятиях, хотя приглашают его часто. 

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