Почему жителей Латвии заботят совсем не те проблемы, которые считает важными власть? Почему большинство чувствует принадлежность к стране и нации, но ничего не хочет делать во имя общего блага? Почему латвийская "нокиа" и курс на изобретения — неправильная цель? Почему власть анонсирует курс на либерализм и открытость, но в жизни выбирают консервативные ценности? О парадоксах сознания и источниках напряжений среди жителей Латвии порталу Delfi рассказал профессор Рижского университета им. Страдиня, медиаэксперт Сергей Крук.

"Мой хутор с краю — остальным не доверяю", — примерно так звучит девиз усредненного простого жителя страны, который понимает, что надеяться в этой жизни и этой стране можно только на самого себя. К таким выводам пришла группа исследователей Университета им. Страдыня под руководством профессора Крука. В рамках проекта Interframe-LV о развитии Латвии в глобальном мире она изучает влияние личностных и социальных факторов на желание простых жителей сделать страну лучше и чувствовать себя в ней безопасно и благополучно.

Осенью Центр исследования общественного мнения SKDS провел на эту тему большой опрос жителей. "Мы искали закономерности поведения обычных людей, налогоплательщиков Латвии. Показали, где госполитика неправа и нацелена на то, что с нами делать не нужно. А в каком направлении с нашими ресурсами и особенностями надо работать", — обрисовал цель исследования Сергей Крук.