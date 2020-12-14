Пандемия ускорила переход на безналичные расчеты во всем мире, в том числе и в Латвии — эта тенденция повлияла на изменения в сетях банковских филиалов и банкоматов. К примеру, в ближайшем будущем в Латвии появятся бесконтактные банкоматы. Тем не менее, эксперты полагают — несмотря на рост популярности безналичных расчетов, наличные деньги в обозримом будущем не исчезнут.

Каждому — по платежной карте

Согласно опросу, проведенному Latvijas Fakti, в августе этого года безналичный расчет выбирали около 68% жителей, а 32% оплачивали свои расходы наличными. Данные Ассоциации финансовой отрасли свидетельствуют о том, что с помощью платежных карт во втором квартале этого года было осуществлено 92,9 млн сделок на сумму 2,5 млрд евро. Наличные через банкоматы снимали 8,6 млн раз, общая сумма сделок составила 1,13 млрд евро, а покупки были совершены 84,3 млн раз, общая сумма сделок составила 1,37 млрд евро. Для сравнения — прошлом году было совершено 100,5 млн сделок на общую сумму 2,855 млрд евро. Наличные деньги снимали через банкомат 11,86 млн раз на общую сумму 1,399 млрд евро, а посредством платежных карт было осуществлено 88,6 млн покупок на общую сумму 1,45 млрд евро.

В общей сложности на конец первого полугодия этого года было выдано 2,09 млн платежных карт, 1,7 млн из которых поддерживают бесконтактные платежи. Общее количество торговых мест в Латвии, где принимают платежные карты, достигло 30,7 тысяч.

Объемы платежей сокращаются

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