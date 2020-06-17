Tele2 использует дроны для содержания инфраструктуры сети, Latvijas valsts meži наблюдает с воздуха за карьерами, а общественная организация Bezvests.lv применяет беспилотники для поиска пропавших людей. Однако все это — лишь вершина айсберга: в последние семь-восемь лет в Латвии стремительно развивается производство беспилотных летательных аппаратов. Большая часть инновационных продуктов предназначена на экспорт. DELFI рассказывает о том, что именно разрабатывают и производят латвийские "дроностроители".

В 2011 году общий оборот компаний, которые так или иначе были связаны с беспилотниками, не дотягивал и до полумиллиона евро. В 2018-м он вырос до 12 млн евро, а в 2019-м явно перевалит за 20 млн евро. По прогнозам Латвийской авиационной ассоциации, в 2027 году рынок дронов, учитывая производство самих аппаратов и услуги, может принести бюджету один миллиард евро. Сегодня в этой отрасли, по данным Lursoft, работает около десятка компанй — Drones Technology, UAV Factory, UAV Tools, AirDog, Aerones, SPH ENGINEERING, ATLAS AEROSPACE, AIRBOARD, DronePlan.

Почти все они выросли из стартапов, получивших финансирование в фондах рискового капитала, и все в первую очередь ориентированы на глобальный рынок. Выиграть конкуренцию у китайских гигантов вроде DJI Innovations (70% рынка массового производства невоенных дронов) вряд ли удастся, но свою нишу латвийские компании вполне могут найти.

"У нас — не магазин"



Пожалуй, самый известный строитель дронов и лидер с точки зрения оборота — компания UAV Factory, которой принадлежал "сбежавший" в начале мая беспилотник. Совладелец UAV Factory Константин Попик говорит, что свой первый дрон команда сконструировала в обычном гараже. Постепенно увлечение переросло в бизнес: компания была создана в 2006 году, и первый коммерческий прототип беспилотника UAV Factory произвел и продал клиенту в Австралию в 2008 году.

Сначала компания производила корпуса дронов, но вскоре стало ясно, что этот путь не принесет большой прибыли. UAV Factory сконцентрировалась на готовых летательных аппаратах со сложными "внутренностями" — камерами, системами стабилизации, навигации и т.д. Сейчас компания работает в основном на экспортные рынки и поставляет продукцию в более чем 50 стран: США, Канаду, Европу, на Ближний Восток, в Азию. Прошлый год стал для бизнеса очень удачным: 3,59 млн евро прибыли при 10,3 млн евро оборота.