Пандемия внесла коррективы в жизнь каждого из нас, однако некоторые отрасли и работники пострадали серьезнее остальных. Принятые в ноябре меры по ограничению распространения Covid-19 затронули работников индустрии красоты — на целый месяц без работы и поддержки остались многие мастера и предприятия, которым пришлось буквально выживать.

"Большую часть дохода салону Grieze приносит оказание парикмахерских услуг, однако запрет на работу мастеров маникюра и других специалистов тоже коснулся предприятия — было тяжело наблюдать, как люди остаются без работы на неопределенное время. Этот запрет повлиял нас меньше, чем на те салоны, которые предлагают только услуги маникюра", — признает представитель салона Grieze Дигна Дегтярова. По ее словам, салону пришлось приспосабливаться к новым условиям работы еще в марте.

К примеру, во время первой чрезвычайной ситуации салон существенно сократил количество мастеров, работающих одновременно, и сейчас в салоне вместо пяти парикмахеров одновременно работают три. Для того, чтобы мастера могли отработать желаемое количество часов, салон работает по выходным и даже по праздникам.

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