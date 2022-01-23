Десять лет назад выпускник Московского физико-технического института и совладелец хостингового бизнеса Владимир Панфилович приобрел участок земли на окраине Риги и пригласил друзей отстроить поселок. Заодно сменил и предпринимательский профиль: из виртуальной сферы IT перебрался в теплый "ламповый" бизнес — кофейный. Свою сеть кофеен  Cofyz Панфилович начал разворачивать в разгар пандемии. И несмотря на мрачные прогнозы для отрасли, останавливаться он не собирается.

"Когда ты уже заработал себе на жизнь, надо ли тебе в два, в три раза больше? Для чего? Золотой саркофаг закажешь? Да, кому-то нужны яхты и самолеты — мне это неинтересно, — рассуждает Владимир Панфилович о том, почему он решил сменить прибыльный IT-бизнес на кропотливую и хлопотную работу с клиентами. — Да, всегда можно где-то заработать больше. Но я никогда бы не занялся микрокредитованием, ломбардами или казино. О чем потом детям рассказывать? Мы делаем то, что мне приносит удовольствие прямо сейчас, и я верю в то, что после завершения пандемии наше упорство воздастся".

Свою первую рижскую кофейню Владимир Панфилович с партнерами открыл в ноябре 2019 года. Одновременно они запустили и приложение для заказов через телефон. Предпосылки были самые многообещающие — интерес к хорошему кофе только формируется, рынок растущий, экономика на подъеме… Планы нарушил ковид. Вторая кофейня открылась за пять дней до, а третья — прямо во время второго локдауна.

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