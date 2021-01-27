Совладелица предприятия H.A. Brieger Анастасия Удалова рассказала, что, согласно планам, новый Dzintars в течение трех лет станет крупнейшим производителем косметики в Балтии. В отрасли эти планы комментируют сдержанно, однако эксперты упоминают несколько факторов, которые могут им помешать. Некоторые из них говорят, что поставленные цели недостижимы.

Последние годы для Dzintars были нелегкими. В 2016 году суд Земгальского предместья Риги начал процесс правовой защиты компании. Представители Dzintars тогда утверждали, что компанию подкосили два кризиса — сначала в 2008 году, а затем в 2014-м, когда продажи продукции на традиционных рынках (в первую очередь, в странах бывшего СССР) сократились. Нехватка оборотных средств привела к тому, что у предприятия накопились долги. Выйти из сложной ситуации компании не удалось, и в ноябре 2019 года Dzintars был признан неплатежеспособным. Производство было остановлено, магазины закрыты, большая часть сотрудников уволена. В сентябре 2020 года активы AS Dzintars за 5,5 млн евро приобрел эстонский миллионер Олег Осиновский, который является бенефициаром концерна Skinest Group. Концерну принадлежит 67% компании H.A. Brieger (новое название Dzintars), 33% компании принадлежит Анастасии Удаловой.

Образ и новые продукты

Заведующий кафедрой Международного бизнеса и экономики Рижского университета Страдиня (РСУ) Романс Путанс замечает, что "цель стать крупнейшим производителем косметики в течение трех лет непростая, но достижимая, учитывая и сложившуюся ситуацию в производстве косметики в Балтии, и "культурное" значение Dzintars в Латвии и Балтии. "Конечно, рынок косметики в Латвии и в связи с этим конкуренция очень насыщенны, однако с упором на производство косметики и социокультурным наследием у Dzintars есть возможность занять значимое место на этом рынке", — полагает он.