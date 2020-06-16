В марте этого года всего за несколько дней многие страны Европы закрыли свои границы, реагируя на стремительное распространение Covid-19, и мир оказался в другой реальности. Теперь "новым нормальным" считается социальное дистанцирование, регулярная дезинфекция рук, а также различные меры поддержки отраслей, затронутых кризисом. Одновременно с этим становится ясно, что мир, каким мы его знали до Covid-19, больше не вернуть.

Зато вопрос о том, как мы будем жить дальше, остается открытым — ответ будет зависеть и от того, насколько быстро страны откроют свои границы и насколько безболезненно пройдет возможная вторая волна вируса; когда появится вакцина и получится ли у тяжело пострадавших от последствий коронавируса сфер экономики приспособиться к новой реальности.

В начале мая всемирно известная компания Nielsen, которая еще в начале пандемии Covid-19 начала изучать, что в сложившейся ситуации предпринимают власти различных стран, провела вебинар, на котором ее представитель, Скотт Маккензи, рассказывал о том, нужно ли розничной торговле меняться в посткризисный период — и если да, то как. Исследователь указал, что о прежней жизни можно забыть. Мир, по его мнению, переживет регенерацию, и лишь от степени распространения вируса и соответствующих мер по его сдерживанию будет зависеть, как скоро мы сможем говорить о новой "обыденности после Covid".

"На данный момент весь мир оказался под влиянием вируса Covid-19, и это существенно тормозит экономику как Латвии, так и остальных стран, действуя на процессы предпринимательства и затрагивая каждого из нас. Поэтому сейчас как нельзя кстати оказываются творческие решения и инновационный подход", — считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Айгарс Ростовскис.

Он указывает, что те предприниматели и фирмы, которые решат идти в ногу со временем, могут увидеть в нынешней реальности новые возможности, использовать новейшие технологии, улучшить производительность и проявить гибкость, переориентировав свои действия для того, чтобы укрепить позиции на рынке. Даже если в краткосрочной перспективе это приведет к убыткам, в итоге за этим обязательно последует рывок вперед, считает эксперт. В свою очередь те, кто решат задержаться в прошлом, попросту вымрут, предупредил Ростовскис.

"Хорошим примером являются местные производители косметики Dzintars и Madara. Первый для своей эпохи однозначно являлся брендом и продукцией номер один, однако последствия отказа приспособиться к темпам развития остального мира, новейшим тенденциям в технологиях и маркетинге привели к тому результату, который мы наблюдаем сейчас, — пояснил Ростовскис. — "Печальному, но честному". Madara, в свою очередь, сделала ставку на технологии, экспорт и продуктивность, а также соответствующую веяниям времени тактику общения с потребителем.