Пандемия нанесла серьезный урон мировой экономике. Но если некоторые отрасли попали под удар первыми и до сих пор продолжают страдать, то другие — процветают. Как коронавирус изменил латвийский рынок труда?

По данным Государственного агентства занятости (NVA), общее число зарегистрированных безработных на конец 2021 года составило 60 774 человека, что на 3 238 человек больше, чем в ноябре (57 536).

"В ноябре и декабре число безработных немного выросло, но это ежегодная тенденция — безработица в зимние месяцы растет", — объясняет Сигне Биранде, заместитель руководителя отдела развития и стратегических коммуникаций NVA. По сравнению с началом года число безработных сократилось на 8831 человека, или на 12,7%, и достигло своего минимума в конце октября.