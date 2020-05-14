Несколько месяцев назад Ирина К. решила открыть новую фирму. Она прошла процедуру регистрации, однако затем начались проблемы: пять банков, один за другим, отказались открывать для нового предприятия расчетный счет. "Конечно, я пыталась понять, что со мной не так? Ответа на этот вопрос нет", — рассказывает Ирина порталу Delfi. Однако совершенно ясно, что таких, как она "ненадежных клиентов" в Латвии — тысячи. В чем причина такого отношения со стороны банков?
"Честно говоря, я просто в шоке, — говорит Ирина, которая отказалась публиковать свою фамилию. — Я даже не могу получить в "налоговой" счет плательщика налога на добавленную стоимость, так как у меня нет постоянного счета предприятия". Причину отказов банки не разглашают. "Почему? Может быть, эту причину можно устранить? А как ты узнаешь, как ее устранить, если ты не понимаешь суть самой проблемы? По требованию банков я выслала им кучу документов, включая довольно конфиденциальную информацию, проекты договоров с будущими заказчиками, все регистрационные документы и даже свое CV. Для чего банку нужно мой CV, я же не устраиваюсь к ним на работу? Временный счет, который необходим для того, чтобы внести уставной капитал, Citadele banka мне открыл. А когда дошла очередь до постоянного, то все же отказали".

Такая ситуация уже не является редкостью для латвийской банковской системы. Требования банков "Знай своего клиента" (KYC — Know Your Client), которые по сути и являются главными в отношениях банка и клиента, в последнее время стали такими жесткими, что через установленные законами и внутренними правилами фильтры не проходят тысячи предприятий и частных лиц.

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