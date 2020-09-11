События последнего месяца в Беларуси привели не только к обострению отношений с этой страной на официальном уровне. Латвия пытается конкурировать за привлечение белорусского бизнеса, особенно из сферы IT, столкнувшегося с давлением со стороны местных властей. Как это происходит? Что Латвия может предложить предпринимателям из соседней страны?



Вскоре после начала протестов в Беларуси в Латвии пошли разговоры о том, что сейчас самое время переманить предпринимателей соседней страны к себе. Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV), в частности, заявил, что если кризис в Беларуси не разрешится, то белорусские компании, пострадавшие от действий местного режима, могут перенести свою деятельность в Латвию.

"Мы готовы помочь белорусским предпринимателям", - заявил в конце августа директор Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Каспар Рожкалнс. Он утверждает, что LIAA и ранее сотрудничало с белорусскими предпринимателями, помогая оформить визы, консультируя и оказывая реальную поддержку для начала работы в Латвии.

Интерес к Латвии со стороны белорусских предпринимателей в связи с последними событиями растет, поэтому LIAA вместе с Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP) создали особую команду, которая в ускоренном порядке рассматривает заявки белорусских предпринимателей и предлагает им возможные решения.