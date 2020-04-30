Сегодняшняя глобальная пандемия ясно показала: кризис лучше переносят люди с высокой стрессоустойчивостью, хорошей способностью к самоорганизации и стабильным ментальным здоровьем в целом. Эти навыки, безусловно, идут на пользу и предприятиям, где работают эти люди. Однако во многих случаях ментальное здоровье своих сотрудников (и, соответственно, устойчивость своих компаний в условиях кризиса) подрывают сами предприниматели.

Не беспокойте сотрудников своими советами, делайте длинный обеденный перерыв и уходите домой в четыре. Такую роль идеального босса описал Саймон Купер, один из самых интересных комментаторов газеты Financial Times. Правда, это было в мирное время, до того, как мировая экономика начала рушиться у нас на глазах. Тем не менее, даже в нормальных условиях предложение Купера звучит забавно — большая часть из нас живет в уверенности, что хороший руководитель бизнеса энергичен, продуктивен и активно участвует в работе своей компании на различных уровнях. Микроменеджеры у нас в почете. К примеру, в рамках своей консультативной практики я видела несколько руководителей крупных банков, читающих все тексты, которые создает их отдел маркетинга. К моему большому удивлению, внутри самой организации такой подход признавали не верхом неэффективности, каким он в действительности является, а проявлением ответственности босса. В краткосрочной перспективе такой стиль управления создает только умеренные неудобства персоналу, однако долгосрочный эффект просто катастрофичен, и кризис наконец позволил лицезреть это во всей красе.