В середине мая страны Балтии открыли границы, и жители Латвии, Литвы и Эстонии облегченно выдохнули: в конце туннеля забрезжил свет. Однако это не означает, что мы сразу вернемся к прежней жизни: скорее всего, обыденная жизнь в ближайшем будущем будет иной.



Какой именно? Что изменилось за три месяца, пока миллионы людей физически оградили себя от окружающего мира? Короткий ответ: остановилась экономическая жизнь.

Кризис Covid-19 в первую очередь — и до сих пор — берет измором два важных для многих стран сектора: туризм и перевозку пассажиров. В туристической отрасли в 2018 году, согласно данным ОЭСР, были заняты 13,5% испанцев, 9,8% португальцев, 7,5% французов и 10% греков. А масштабные ограничения из-за глобальных экономических связей отразились на практически всех остальных отраслях хозяйства.

Как на этом фоне выглядит Латвия? Профессор SSE Riga Саука прогнозирует, что ближайшие годы будут тяжелыми. "Я не хотел бы комментировать решения правительства по вопросу поддержки предпринимателей, за исключением случаев, когда эти решения проблему не решают, а откладывают. Например, предоставляя кредитные или налоговые каникулы, или откладывая платежи по процентам ипотечных кредитов, проблему не решают, а оставляют на потом. В результате отложенные платежи накапливаются. Однако в ближайшие два-три года экономике, скорее всего, придется несладко".