Утром 21 октября, когда начался локдаун, я отправилась на небольшую пробежку по улочкам Пардаугавы — встреченный на перекрестке 22 автобус оказался полным. Как известно, на нем пассажиры едут в аэропорт "Рига". Многие активные люди, которые раньше об этом только говорили, в этот раз решили переждать локдаун за границей — там, где уровень заболеваемости ниже и климат мягче. Вскоре это подтвердили и записи в социальных сетях, фотографии с детьми, которые учатся с помощью смарт-устройств, сидя на пляже. Что такая тенденция означает для экономики Латвии и повторится ли эта практика? Delfi пытается выяснить это в беседе с теми, кто уехал, а также с предприятиями и экономистами.

Больше, чем в прошлом году, меньше, чем летом

"Обычно в октябре и ноябре латвийцы меньше путешествуют за пределами Латвии. Но в этом году спад был не таким большим, как в прошлые годы — это означает, что люди выезжали из Латвии чаще, чем раньше. Если, к примеру, в прошлые годы с начала сентября по конец октября количество путешественников снижалось примерно на 15%, то в этом году спад составил примерно от 3 до 5%, — говорит представитель Tele2 Оскарс Фирманис. — На фоне наших клиентов общее количество людей, которые на данный момент находятся за границей, очень небольшое. Наши данные показывают, что увеличилось число клиентов, которые в последние пару недель находятся, к примеру, в Испании, Египте, Португалии и Мальте. Не могу сказать, что этот прирост очень большой, но определенную тенденцию мы наблюдаем".