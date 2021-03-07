Осенью 2019 года центр исследования общественного мнения SKDS провел опрос, в рамках которого были определены точки напряжения в современном латвийском обществе. Профессор (адъюнкт) в Стокгольмской Школе Экономики в Риге Петер Зашев комментирует одно из не самых очевидных острых противостояний: "руководители против подчиненных". В чем причина этого конфликта?

Примерно год назад SKDS опубликовал исследование, которое кроме всего прочего отвечало на вопрос: где в Латвии царит напряжение? В первую тройку вошли противостояния властной элиты против всех остальных, богатые против бедных и, что удивительно, руководители против подчиненных. Именно последняя точка напряжения меня искренне заинтересовала. В Стокгольмской Школе Экономики в Риге мы и наши корпоративные клиенты уже который год стараемся учить и воспитывать менеджеров и лидеров будущего.

Я постараюсь коротко изложить свои мысли по этому поводу. Безусловно, мой анализ субъективен и неполон. Конечно, есть большая разница между сферой IT и иностранными компаниями с одной стороны и остальными — с другой. И все же: о чем не думают латвийские бизнес-лидеры?

О долгосрочной перспективе

Я бы, наверное, сформулировал так: латвийские бизнес-лидеры — отличные тактики, но не очень хорошие стратеги. Такое впечатление, что выжить и заработать здесь и сейчас в сто раз важнее чем то, что будет в перспективе. Их, наверное, можно понять — новейшая история страны с бизнесом 1990-х или финансовым кризисом в 2008 году вряд ли помогает воспитывать долгосрочное мышление.