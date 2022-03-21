Украинская речь в рижском районе Вецмилгравис слышна уже не первый год. Этот район и раньше был одним из самых "украинских" в столице: в 2021 году, по данным Центрального статистического управления, 6% жителей были украинцами — и это без учета  "новых" работников и их семей. 

В последние годы в Вецмилгрависе были особенно рады работникам из Украины. Женщины находили себе работу в рыбных цехах, мужчины — обладатели редких для Латвии специальностей — работали в судостроении и ремонтировали суда. Война в Украине привела к тому, что женщин с детьми тут становится все больше, а мужчины, наоборот, уезжают на родину. Воевать. 

Мы не можем им помочь в Украине. А здесь — вполне

На рыбоперерабатывающем предприятии Karavela, производящем в том числе консервы под брендом Kaija, с утра шумно и многолюдно. Сильно пахнет копченой рыбой, вокруг снуют  нагруженные ящиками автокары, десятки рук за конвейерной лентой складывают рыбу в консервные банки, а потом — в паллеты.

"Как предприятие мы сформулировали нашу позицию четко: мы на стороне Украины, поможем чем можем", — говорит глава компании Андрис Бите. В первые дни войны Karavela отправила в Украину 200 тысяч коробок с гуманитарным грузом. "Одна партия ушла через Министерство земледелия, другую распространили через наших клиентов в Украине, — рассказывает Бите. — Очень рад, что общество быстро втянулось в этот процесс. Спортсмены посылают джипы украинской армии, кто-то отправляет еду, одежду. Мы готовы принять людей. Это говорит о том, что с нашим обществом все в порядке".

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