С 15 ноября латвийским предпринимателям придется приспосабливаться к новым правилам игры. Из-за требования к обязательной вакцинации часть работников уйдет "в тень", кто-то пополнит списки биржи труда, другие уедут из страны. И даже полная вакцинация сотрудников не гарантирует спасения целых отраслей экономики. Портал Delfi поговорил с представителями различных отраслей о том, как для них будет выглядеть выход из локдауна.

К 7 ноября полный курс вакцинации от Covid-19 прошли 83% от всех работающих жителей Латвии. Больше всего непривитых в обрабатывающей промышленности (29,4 тысячи человек), в торговле (25,8 тысяч), в сфере транспорта (24,9 тысячи) и в строительстве (21,3 тысячи).

Торговые сети: закручиваем гайки, но кто будет работать?

Крупные торговые сети больше волнует не вакцинация сотрудников, а условия работы после 15 ноября. Уровень вакцинации среди работников Maxima также превышает 80% (а в некоторых подразделениях — 100%), отмечают в компании. С начала пандемии Maxima инвестировала в создание безопасной среды в магазинах более 1 млн евро. В торговой сети Rimi охват вакцинацией приближается к 100%. "Ограничения и короткие сроки для принятия мер по борьбе Covid-19 стали серьезной проблемой. Но мы адаптируемся к новым условиям эпидемиологической безопасности. И этот раз не будет исключением", — заявил Delfi представитель сети Юрис Шлейерс. Rimi приглашал врачей эпидемиологов на лекции для сотрудников. Как и конкуренты, сеть поддерживает выездную вакцинацию у своих магазинов.

Магазины Lidl полностью укомплектованы, заявила Delfi руководитель департамента коммуникации Lidl Latvija Дана Хасана. Проблем с вакцинацией нет: конкурс на каждую вакансию еще до открытия магазинов был огромным (по некоторой информации — около 10 человек на место).