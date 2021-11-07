Если существующие зимние покрышки уже изношены и их нужно будет заменить на новые перед началом нового зимнего сезона, многие автомобилисты заметят, что такая же или аналогичная модель покрышек стала дороже. Пандемия Covid-19 затронула не только производство автомобилей. Автомобильные шины тоже подорожали. Но почему?

"Стоимость доставки из Китая за год увеличилась в четыре или даже пять раз, что увеличивает цену для конечного покупателя шин бюджетного класса в Латвии примерно на 20 процентов. Повышение цен на покрышки больших размеров и на более дорогие покрышки из Китая не так велико и ощутимо", — рассказал Ринальд Зелтиньш, глава шинного сегмента Inter Cars Latvija, крупнейшего дилера запчастей для автомобилей и мотоциклов в Латвии. При этом он указал на то, что около половины новых покупателей шин в Латвии выбирают покрышки из Китая, особенно это характерно для покрышек зимнего периода.

Шины перевозят из Китая в Европу в морских контейнерах. Пандемия Covid-19 сильно ударила по международной торговле на различных уровнях: доставка морского контейнера из крупнейших портов Китая в Европу теперь обходится более чем в 10 000 долларов по сравнению с всего лишь несколькими тысячами долларов за контейнер до пандемии.

Пандемия нарушила традиционные потоки контейнеров, перегруженные порты и изменившиеся привычки потребителей также изменили международный поток товаров. Привычный ритм был нарушен, и теперь парадокс логистики заключается в том, что судам выгоднее возвращаться в Китай как можно быстрее и с пустыми контейнерами, что приводит к одностороннему перемещению товаров и резкому увеличению затрат.