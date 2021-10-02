Удорожание энергоресурсов, сбои в цепях поставок, острый дефицит (вакцинированных!) работников в отдельных отраслях, рост производственных издержек из-за эпидемиологических ограничений — осенью 2021 года в Латвии, как и во многих других странах мира, наблюдаются идеальные условия для резкого скачка уровня инфляции. DELFI попробовал разобраться, может ли государство остановить рост потребительских цен и нужно ли это делать.

Необычная инфляция

По данным Центрального статистического управления, в августе 2021-го потребительские цены были на 3,7% выше, чем в августе 2020-го. Стоимость услуг выросла за год на 1,9%, стоимость товаров — на 4,4%. Последний раз столь сильный скачок инфляции был зафиксирован летом 2012-го. По прогнозам банковских аналитиков, до конца года индекс изменений потребительских цен может увеличиться до 4-5% — это нетипично много для латвийской экономики последнего десятилетия, но все равно несравнимо с ситуацией 2008-го, когда рост цен достигал 17% в год.