Беженцы, Брекзит, QR-коды, маски, карантины… Так выглядят новые реалии работы дальнобойщиков. Известие о том, что правительство планирует резко повысить налоги на прицепы и полуприцепы, переполнило чашу терпения латвийских перевозчиков настолько, что они были готовы бастовать, но не успели — министерство сообщения их услышало и спешно отменило приговор. Как оценивают ситуацию руководители отрасли и сами латвийские дальнобойщики — в материале портала Delfi.

"Почему-то у нас всех заботит судьба AirBaltic и железной дороги, но часто забывают, что автоперевозки и связанный с ними бизнес приносят в госбюджет Латвии намного больше, чем самолеты и поезда, и именно в этом секторе занято много людей? — задается вопросом исполнительный директор Латвийской ассоциации международных автоперевозчиков Latvijas auto Александр Черкасов. — Порты, склады, железная дорога не могут существовать без нас — транспортников: не только дальнобойщиков, но и диспетчеров, складских рабочих, логистов…

Мы — странообразующая отрасль Латвии. Но в трудное время, когда Всемирная организация автотранспорта объявила, что отрасль терпит бедствие на фоне пандемии, и призвала правительства стран помогать своим, нам снова захотели повысить налоги. Хорошо, что министерство сообщений все же нас услышало и исправило свои ошибки. Можно ли им передать благодарность? Наверное, да, но надо понимать, что отрасль — на пределе…"

На что жалуются автоперевозчики?

В октябре, отказавшись от объявленной пошлины на ввозимые в Латвию легковые автомобили старше пяти лет, министерство сообщений нашло новый объект для пополнения бюджета — грузовой транспорт. Руководители Latvijas auto с удивлением обнаружили, что в рамках борьбы за экологию новыми поборами обложили не только транспорт с более "грязными" двигателями, но и прицепы с полуприцепами — налоги на них подскочили больше, чем на сто евро. Получилась круглая сумма: в Латвии зарегистрировано около 16 тысяч прицепов.

"Такая поправка и вступившие в силу нормы мобильного пакета практически гарантировали массовый переход наших транспортников в другие юрисдикции, — поясняет суть проблемы представитель Latvijas auto. -.Ведь не секрет, что мы можем задействовать прицепы любой страны регистрации, учредив фирму в другой стране. Например, эстонскую.

Наш акциз на топливо выше, чем в Литве и Эстонии. В итоге наши дальнобойщики стараются заправляться там, а в Латвии — недобор акциза. Что у нас делают? Снижают акциз до уровня соседей? Нет, пытаются протолкнуть норму, чтобы в Латвию можно было завозить не более, чем 200 литров в баке. К счастью, нам удалось отбиться.

Теперь — новая тема. Мы тоже за экологию и хотим дышать чистым воздухом. Мы благодарны, что министерство примерно на 20 евро снизило налог на машины с новыми двигателями Евро VI. На относительно новые, но не такие "чистые" Евро V налог поднялся примерно на те же 20 евро, за более старые и "грязные" двигатели (такой техникой в основном пользуются местные крестьяне и внутренние перевозчики) придется приплатить посущественнее — до 300 евро в год… Все это объяснимо: надо стимулировать транспортников обновлять автопарк. Но при чем здесь прицепы?! Мы объяснили это чиновникам из министерства, они признали ошибку и исправили ее…"

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