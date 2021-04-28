Несмотря на то, что темпы вакцинации в Латвии оставляют желать лучшего, а ограничения в торговле и сфере услуг никуда не исчезли, мы уверенно движемся по пути преодоления пандемии. Это означает, что со временем расстановка сил в определенных отраслях изменится — к примеру, в сфере интернет-торговли, которая в условиях пандемии переживает стремительный рост. Портал DELFI разбирается, каким окажется будущее латвийской электронной коммерции, не устанут ли люди совершать покупки удаленно и станет ли цифровизация "новой нормальностью".

"Раньше электронная коммерция была в Латвии на вторых ролях. Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ) за 2020 год, товары или услуги в интернете продавало 15,5% латвийских предприятий. Изменение покупательских привычек, скорее всего, повлияет и на предприятия других отраслей", — говорит исполнительный директор Erst Finance Арнис Блумфелдс.

"Когда в начале пандемии традиционная розничная торговля была ограничена и люди испугались, и покупатели, и продавцы перешли в онлайн, способствуя интернет-торговле и привлечению покупателей, которые впервые решили купить что-то таким образом. В результате объемы стали расти невероятно быстро, даже быстрее, чем мы изначально предполагали", — говорит исполнительный директор Pigu grupa Дайнюс Люлис.

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