По Риге едет автобус с изображением полуобнаженной девушки в эротичной позе, которая рекламирует энергетический напиток — это нормально? А как расценить рекламу, на которой прекрасная домохозяйка с глубоким декольте недоумевает, куда залить машинное масло? С оливковым все было понятнее. На самом деле, все это нарушение закона. Бюро омбудсмена озаботилось тем, что жители Латвии слишком толерантно относятся к откровенной рекламе, показывающей женщин, как неразумный объект сексуальных желаний, а мужчин — как маскулинного "хомо примитивуса" или беспомощного в хозяйстве инфантила.

"На Лиго обычно говорят о непристойных дайнах, а мы решили обсудить непристойную рекламу, — заявила тему юрисконсульт по гражданским и политическим правам Бюро омбудсмена Кристине Пакаркле. — До начала 20-го века наше общество было патриархальным, что позволило укорениться стереотипам о ролях мужчины и женщины, частично дошедшие и до наших дней. В разных медиа до сих пор много рекламы, которая унижает женщин, показывает их, исключительно как объект сексуальных желаний или домохозяйку. Зачастую образы в рекламе не имеют никакого отношения к продаваемому товару — средствам для полировки обуви или суперкачественным шинам".

Такой рекламы в Латвии и вправду много?


Руководитель Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП), который непосредственно разбирается с сексизмом и гендерными стереотипами в рекламе, Байба Витолиня честно признается, что жалоб на эту тему мало: "В повседневной работе мы чаще сталкиваемся с ущемлением экономических интересов потребителей, — говорит она. — С сексизмом связаны лишь отдельные случаи. Для ЦЗПП это более чуждая функция". По ее словам, у Центра нет ни достаточной практики, ни экспертов для оценки этой темы — тут они всецело полагаются на мнение омбудсмена.

Вот несколько недавних случаев:

  • Автобус с изображением полуобнаженной девушки — реклама энергетического напитка (этот кейс разные институции оценили по-разному — одни подтверили, что дискриминация есть, другие — что закон не нарушен, в итоге рекламу все же признали не отвечающей нормативам),
  • Женщина с глубоким декольте и бутылкой машинного масла — реклама автосервиса, где заменяют масло (реклама создавала ощущение, что место женщине на кухне, а в машинах она ничего не смыслит, но коммерсант упрекнул нас в отсутствии чувства юмора, и все же склонились к мнению омбудсмена — рекламу сняли),
  • Довольно откровенно одетая маленькая девочка танцует у столба — реклама танцевальной гимнастики (ее быстро сняли)
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