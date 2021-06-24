По Риге едет автобус с изображением полуобнаженной девушки в эротичной позе, которая рекламирует энергетический напиток — это нормально? А как расценить рекламу, на которой прекрасная домохозяйка с глубоким декольте недоумевает, куда залить машинное масло? С оливковым все было понятнее. На самом деле, все это нарушение закона. Бюро омбудсмена озаботилось тем, что жители Латвии слишком толерантно относятся к откровенной рекламе, показывающей женщин, как неразумный объект сексуальных желаний, а мужчин — как маскулинного "хомо примитивуса" или беспомощного в хозяйстве инфантила.

"На Лиго обычно говорят о непристойных дайнах, а мы решили обсудить непристойную рекламу, — заявила тему юрисконсульт по гражданским и политическим правам Бюро омбудсмена Кристине Пакаркле. — До начала 20-го века наше общество было патриархальным, что позволило укорениться стереотипам о ролях мужчины и женщины, частично дошедшие и до наших дней. В разных медиа до сих пор много рекламы, которая унижает женщин, показывает их, исключительно как объект сексуальных желаний или домохозяйку. Зачастую образы в рекламе не имеют никакого отношения к продаваемому товару — средствам для полировки обуви или суперкачественным шинам".

Такой рекламы в Латвии и вправду много?



Руководитель Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП), который непосредственно разбирается с сексизмом и гендерными стереотипами в рекламе, Байба Витолиня честно признается, что жалоб на эту тему мало: "В повседневной работе мы чаще сталкиваемся с ущемлением экономических интересов потребителей, — говорит она. — С сексизмом связаны лишь отдельные случаи. Для ЦЗПП это более чуждая функция". По ее словам, у Центра нет ни достаточной практики, ни экспертов для оценки этой темы — тут они всецело полагаются на мнение омбудсмена.

Вот несколько недавних случаев: