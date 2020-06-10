Во время пандемии автомобильный рынок, как и рынок недвижимости, переживает серьезный спад. Потенциальным покупателям новая или подержанная машина больше не по карману, либо они просто решают не тратить сбережения, ожидая улучшения экономической ситуации. Можно ли сравнить происходящее сегодня с глобальным экономическим кризисом 2008 года? Упадут ли в ближайшие месяцы цены на автомобили? На эти вопросы порталу DELFI ответили представители отрасли.

В результате объявленного в Латвии чрезвычайного положения из-за распространения Covid-19, в марте продажи новых автомобилей упали на 34%, а подержанных — на 28%, о чем свидетельствует статистика, обобщенная Автомобильной ассоциацией. В апреле спад продаж составил 55% — для новых автомобилей, и 60% — для подержанных.

Такой существенный спад продаж автомобилей наблюдался в Латвии и более десяти лет назад — в результате экономического кризиса 2008 года. Рынок новых автомобилей стремительно падал: в 2008 году — на 47%, а в 2009-м — еще на 82%. Только в 2010 году рынок вышел из рецессии, и в 2011 году пережил рост на 130%. Действительно ли есть основания сравнивать сегодняшнее снижение спроса на автомобили с ситуацией, сложившейся в 2008 году?

"Очень сложно проводить параллели с экономическим кризисом 2008 года. Предыдущий кризис был чисто экономическим, а этот — беспрецедентный случай в современной истории. Поэтому поведение потребителей отличается — люди все еще приобретают автомобили, спрос на новые машины до сих пор есть, а самыми сложными были две первые недели апреля. Да, количество автомобилей, реализованных продавцами во время пандемии, меньше, но спрос не упал до нуля, как это произошло во время кризиса 2008 года. На данный момент спрос снизился, но он остается стабильным — ни на миг он не падал до нуля", — подчеркивает председатель правления Inchcape Motors Latvia Алексей Крапоткин.

"Если мы говорим о марте и апреле, то уровень спроса и на новые, и на подержанные автомобили упал одинаково — в зависимости от марки автомобиля — на 20-50 процентов. Однако сейчас мы заметили, что рынок подержанных автомобилей восстанавливается быстрее, чем новых", — признает представитель распространителя автомобилей и мотоциклов BMW и автомобилей Mini.