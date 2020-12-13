Гунвалдис Гроскопс, единственный владелец компании Gros Auto Grupa, 4 декабря был найден мертвым — с огнестрельным ранением. Полиция предполагает, что Гроскопс, который в свое время неоднократно попадал в латвийские списки миллионеров, покончил с собой.

"Без сомнения, это эмоционально тяжелый момент. Предприятие продолжит работу", — так в разговоре с Delfi комментируют ситуацию представители Gros Auto Grupa. Эта компания со 100-процентным латвийским капиталом работает на местном рынке более 25 лет и является одним из самых заметных игроков в сфере торговли запчастями и услуг автосервисов. Спустя неделю после смерти владельца Gros Auto не комментирует ситуацию на предприятии и планы на будущее.

"Gros Auto смогла рассчитаться с банками, но осталась в долгу перед государством. Они не смогли бороться с огромной теневой экономикой в этой отрасли", — полагает президент Латвийской Автоассоциации Андрис Кулбергс. По данным Службы госдоходов (VID), долги SIA Gros Auto Grupa по налогам достигают почти 1,7 млн евро.

Свой профиль в фейсбуке 57-летний Гунвалдис Гроскопс подписал своеобразно: "Dumpinieks-Prātvēders" ("Бунтарь-мыслитель"), а в качестве места работы указал "кочегар в компании Gros Auto". Увлекался автоспортом, охотой, боксом. Попадал в списки латвийских миллионеров: в 2003 году журнал Klubs включил Гроскопса в список 300 латвийских миллионеров, в 2008-м он попал в список 1000 миллионеров, составленный газетой Dienas bizness. Был дважды женат, в обоих случаях заключал брачный договор о разделе всего имущества. Семья Гроскопса от комментариев по поводу случившегося отказывается.

В полиции Delfi сообщили, что следствие в связи с обстоятельствами смерти Гроскопса продолжается. Его тело с огнестрельным ранением было найдено 4 декабря: мужчина находился в автомобиле на дороге в направлении Бривкалны, в Бабитской волости. Согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, вероятно, было совершено самоубийство. В интересах следствия подробная информация не предоставляется, заявила Delfi представитель Госполиции Криста Андерсоне.

Согласно размещенной на сайте Gros Auto информации, в компании работает около 100 сотрудников. Предприятие управляет тремя автосервисами и семью магазинами. Delfi рассказывает о том, что для компании и ее сотрудников может означать смерть владельца, и каковы возможные варианты развития событий.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Эту и другие платные статьи могут читать только подписчики DELFI Plus. А еще они видят DELFI без рекламы:
  • Ежемесячно публикуется более 100 статей и видеоматериалов
  • Репортажи, интервью, аналитика, расследования и обзоры
  • DELFI без рекламы
  • Видеолекции и полный архив статей
Подпишитесь на DELFI plus за 1 евро за первые 4 недели
*После окончания пробного периода каждые четыре недели будет производиться автоматический платеж - 2,99 евро за период подписки, с помощью указанного вами способа оплаты. Подписку можно прервать в любой момент в своем профиле DELFI.

Подпишись и читай:

Что дает подписка на DELFI Plus?
У вас уже есть подписка?

Source

DELFI PLUS

Sharing Options

Source

DELFI PLUS
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Шаг за шагом: как выбрать наиболее подходящий гаджет
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Что подарить родителям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус