Гунвалдис Гроскопс, единственный владелец компании Gros Auto Grupa, 4 декабря был найден мертвым — с огнестрельным ранением. Полиция предполагает, что Гроскопс, который в свое время неоднократно попадал в латвийские списки миллионеров, покончил с собой.



"Без сомнения, это эмоционально тяжелый момент. Предприятие продолжит работу", — так в разговоре с Delfi комментируют ситуацию представители Gros Auto Grupa. Эта компания со 100-процентным латвийским капиталом работает на местном рынке более 25 лет и является одним из самых заметных игроков в сфере торговли запчастями и услуг автосервисов. Спустя неделю после смерти владельца Gros Auto не комментирует ситуацию на предприятии и планы на будущее.

"Gros Auto смогла рассчитаться с банками, но осталась в долгу перед государством. Они не смогли бороться с огромной теневой экономикой в этой отрасли", — полагает президент Латвийской Автоассоциации Андрис Кулбергс. По данным Службы госдоходов (VID), долги SIA Gros Auto Grupa по налогам достигают почти 1,7 млн евро.

Свой профиль в фейсбуке 57-летний Гунвалдис Гроскопс подписал своеобразно: "Dumpinieks-Prātvēders" ("Бунтарь-мыслитель"), а в качестве места работы указал "кочегар в компании Gros Auto". Увлекался автоспортом, охотой, боксом. Попадал в списки латвийских миллионеров: в 2003 году журнал Klubs включил Гроскопса в список 300 латвийских миллионеров, в 2008-м он попал в список 1000 миллионеров, составленный газетой Dienas bizness. Был дважды женат, в обоих случаях заключал брачный договор о разделе всего имущества. Семья Гроскопса от комментариев по поводу случившегося отказывается.

В полиции Delfi сообщили, что следствие в связи с обстоятельствами смерти Гроскопса продолжается. Его тело с огнестрельным ранением было найдено 4 декабря: мужчина находился в автомобиле на дороге в направлении Бривкалны, в Бабитской волости. Согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, вероятно, было совершено самоубийство. В интересах следствия подробная информация не предоставляется, заявила Delfi представитель Госполиции Криста Андерсоне.

Согласно размещенной на сайте Gros Auto информации, в компании работает около 100 сотрудников. Предприятие управляет тремя автосервисами и семью магазинами. Delfi рассказывает о том, что для компании и ее сотрудников может означать смерть владельца, и каковы возможные варианты развития событий.