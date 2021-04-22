За последний месяц многие зарубежные сети дискаунтеров объявили о расширении — как и Lidl, который постепенно, в течение нескольких лет продолжает открывать новые магазины. О планах завоевать латвийский рынок объявила и российская сеть магазинов сниженных цен Mere; дискаунтер FixPrice тоже сообщил о стремительном расширении.

Портал DELFI рассказывает, как это отразится на нашем рынке и какую стратегию в
ожидании жесткой конкуренции выбрали уже работающие в Латвии сети магазинов.

Готовы не все

Ясно одно — судя по литовскому опыту, появление в Латвии сетей магазинов сниженных цен заставит уже имеющиеся сети магазинов придумывать новые стратегии, и не исключено, что кто-то будет стремительнее остальных утрачивать рыночные позиции.
В Литве работает как Lidl, так и Mere, также к этому рынку присматривается известная в Европе сеть магазинов Aldi. Менеджер литовского портала сравнения цен Pricer.lt Петр Чепкаускас говорит, что на данный момент в Литве работает 55 магазинов Lidl и 9 магазинов Mere.

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