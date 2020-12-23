Смерть Гроскопса подняла вопрос: что будет с налоговым долгом в размере почти 1,7 млн евро: кто получит его в наследство и кто будет отдавать? Портал Delfi, изучая то, что происходило с Gros Auto в последнее время, пришел к выводу — компания не только не развивалась, ее, скорее, тормозили. Разные структурные подразделения передавались связанным с компанией предприятиям, а сам Гроскопс остался владельцем лишь SIA Gros Auto grupa, на которой "висел" долг в почти полтора миллиона евро.

"Деньги любят тишину" — так новый владелец нескольких связанных с SIA Gros Auto grupa компаний комментирует планы на будущее. Две компании он получил в собственность летом, одну — через несколько дней после смерти прежнего владельца, Гунвалдиса Гроскопса. По поводу смены владельцев есть две версии: Гроскопс действительно продал свои компании, связанные с Gros Auto grupa, либо сделки были частью схемы, как их защитить — и смерть Гроскопса внесло в этот план непредвиденные изменения.

4 декабря единственный владелец SIA Gros Auto Гунивалдис Гроскопс был найден мертвым с огнестрельной раной. Полиция предполагает, что предприниматель совершил самоубийств