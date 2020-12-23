Смерть Гроскопса подняла вопрос: что будет с налоговым долгом в размере почти 1,7 млн евро: кто получит его в наследство и кто будет отдавать? Портал Delfi, изучая то, что происходило с Gros Auto в последнее время, пришел к выводу — компания не только не развивалась, ее, скорее, тормозили. Разные структурные подразделения передавались связанным с компанией предприятиям, а сам Гроскопс остался владельцем лишь SIA Gros Auto grupa, на которой "висел" долг в почти полтора миллиона евро.

"Деньги любят тишину" — так новый владелец нескольких связанных с SIA Gros Auto grupa компаний комментирует планы на будущее. Две компании он получил в собственность летом, одну — через несколько дней после смерти прежнего владельца, Гунвалдиса Гроскопса. По поводу смены владельцев есть две версии: Гроскопс действительно продал свои компании, связанные с Gros Auto grupa, либо сделки были частью схемы, как их защитить — и смерть Гроскопса внесло в этот план непредвиденные изменения.

4 декабря единственный владелец SIA Gros Auto Гунивалдис Гроскопс был найден мертвым с огнестрельной раной. Полиция предполагает, что предприниматель совершил самоубийств

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Эту и другие платные статьи могут читать только подписчики DELFI Plus. А еще они видят DELFI без рекламы:

Подпишись и читай:

Что дает подписка на DELFI Plus?
У вас уже есть подписка?

Source

DELFI PLUS

Sharing Options

Source

DELFI PLUS
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
Что подарить себе на Новый год? 5 идей на любой вкус
5 идей новогодних подарков для людей, у которых уже все есть
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране